La fille de Benkirane met fin aux rumeurs concernant l’état de santé de son père

L’état de santé de l’ex-chef de gouvernement et ancien patron du parti islamiste, Abdelilah Benkirane, aurait nécessité son transfert à l’étranger, ont rapporté plusieurs rumeurs. Cependant, Soumia Benkirane a assuré, dans une déclaration à Le Site info, que son père se porte bien et que son état de santé ne suscite nulle inquiétude.

De son côté, le bras droit de Benkirane, Farid Titi, a réitéré que celui-ci va bien, mais sans infirmer ou non qu’il se trouve à l’étranger pour y recevoir des soins. « Benkirane n’est pas un ange! C’est un être humain à qui il arrive de tomber malade et qui en guérit », s’est-il contenté de répondre à Le Site info.

En revanche, Amina Maelainine, via sa page officielle Facebook, a écrit que Abdelilah Benkirane traverse actuellement une mauvaise passe. « Monsieur Benkirane vient de me contacter, malgré son état de santé, dont nous souhaitons, grâce à Dieu, qu’il s’en sorte vite ».

Et d’ajouter: « Il m’a confirmé qu’il adhérait avec la teneur de ma dernière publication, concernant les résultats des élections de la Chambre des conseillers. Il a également exprimé sa grande déception et son immense douleur quant à ce qui s’est passé et qui est contraire aux règles de la loi électorale et aux valeurs politiques qui sont celles du PJD et que celui-ci a toujours défendues ».

M.R.