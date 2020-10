La fille de Benkirane donne des détails sur les cas de covid dans sa famille

Soumaya Benkirane, la fille de l’ex-chef de gouvernement Abdelilah Benkirane, a donné à Le Site info plus de précisions sur les cas de covid-19 diagnostiqués dans sa famille.

Il s’agit de sa mère, de sa sœur et de certains employés de maison, a-t-elle fait savoir. « Ils ont dépassé la phase de danger après le confinement sanitaire et mon père n’a pas été touché », a-t-elle rassuré.

Soumaya Benkirane avait annoncé dans un post sur sa page Facebook la contamination de certains membres de sa famille, sans les nommer. « Pour répondre aux questions qui me sont parvenues et aux coups de fil, je vous confirme qu’effectivement plusieurs membres de ma famille ont été contaminés il y a plus d’une semaine par le virus qui s’est infiltré dans notre domicile. Je vous rassure que, grâce à Dieu, tout le monde est en voie de guérison », a-t-elle écrit.

S.Z.