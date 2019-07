La femme du Marocain assassiné en Arabie Saoudite témoigne (VIDÉO)

La semaine dernière, la capitale saoudienne, Riyad, a été secouée par l’assassinat d’un jeune Marocain. La voix brisée, la femme du défunt revient sur les faits au micro de Le Site Info. “J’étais profondément choquée et attristée après avoir appris le décès de mon mari. J’ai parlé avec lui pendant des heures la veille de sa mort. Le lendemain, il n’a pas fait signe. Je me suis dit que son téléphone s’était déchargée” a t-elle raconté.

Et d’ajouter: “J’ai appris sa mort sur Facebook. J’ai vu tous ses amis en train de partager sa photo et publier des condoléances. J’ai commencé à crier comme une folle. Mon frère, qui est journaliste, m’a ensuite appelé et m’a informé que mon mari a été tué. “.

“Le club, où il travaillait, était vide lorsque le coupable, un abonné saoudien, lui a asséné plusieurs coups jusqu’à ce qu’il succombe à ses blessures. Il a ensuite pris la fuite, laissant mon époux baignant dans son sang”, précise Chaimae.

Elle a également fait savoir que son mari n’a jamais eu de problèmes en Arabie Saoudite et espérait devenir un champion mondial pour satisfaire tous les besoins de son fils, qui a, à peine, deux ans.

À noter que ce drame a fait couler beaucoup d’encre au Maroc, mais également en Arabie Saoudite. Des citoyens saoudiens avaient même lancé un hashtag sur les réseaux sociaux, appelant à révéler les détails de ce crime abject. Le coupable a été arrêté et sera jugé pour ce délit.

La dépouille a déjà été mise à disposition de sa famille, et l’autorisation de la rapatrier au Maroc a été délivrée.

B.K avec K.Z et (Hicham Ediyani)