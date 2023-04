La femme de Saad Lamjarred donne des nouvelles de son mari

Ghita El Allaki, épouse de Saad Lamjarred a livré des nouvelles de son mari via son compte Instagram. Ghita a publié une story où on la voit dans les bras de son époux avec le message suivant : « Nous sommes contents parce qu’on a su aujourd’hui que tu vas bien et que tu es en bonne santé ».

Pour rappel, Saad Lamjarred a passé son 38e anniversaire vendredi dernier derrière les barreaux d’une prison à Paris. Plusieurs artistes ont écrit des messages de soutien sur leurs profils sur les réseaux sociaux. Parmi ces derniers, Ibtissam Tiskat, Hatim Ammor et Zouhair Bahawi.

Pour rappel, Saad Lamjarred a été condamné le 24 février pour viol dans le procès qui l’oppose à la jeune française, Laura Prioul. Ayant été reconnu coupable de viol à 7 voix sur 9, la pop star a été condamné à six ans de prison.