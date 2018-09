La Famille Royale célèbre un heureux événement samedi

La Famille Royale célèbre, samedi, l’anniversaire de la princesse Lalla Asmaa.

En sa qualité de Présidente de la Fondation Lalla Asmaa pour Enfants et Jeunes Sourds, la princesse Lalla Asmaa a fait siennes les préoccupations de cette catégorie vulnérable de la population.

Elle apporte à la Fondation un soutien précieux et donne de sa personne et de son temps pour veiller au bien-être des enfants sourds-muets et contribuer à leur insertion dans le tissu social en tant que citoyens à part entière.

Depuis un demi-siècle, l’institution, pionnière en matière de prise en charge des enfants sourds-muets, dispense un enseignement spécialisé basé sur le programme du cycle primaire et secondaire de l’éducation nationale, aux bénéficiaires qui ont droit à un accompagnement technique des plus avancés, notamment grâce aux prothèses auditives numériques, aux implants cochléaires et aux systèmes électroniques de transmission qui facilitent leur intégration et leur sortie de l’isolement.

La Fondation offre à 160 élèves la possibilité d’accéder au cycle d’études primaires et secondaires.

Les activités culturelles et sportives sont également au cœur des préoccupations de Lalla Asmaa, qui est, en outre, la présidente d’une Association pour la protection des animaux et de la nature.