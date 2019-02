La famille royale célèbre un bel événement jeudi

La Famille royale célèbre, jeudi, le douzième anniversaire de la princesse Lalla Khadija.

Rappelons que c’est au mois de septembre 2011 que Lalla Khadija avait vécue sa première année scolaire, au sein de l’École princière au Palais Royal à Rabat.

A cette occasion, le roi Mohammed VI avait honoré de sa présence une première séance d’apprentissage et de psalmodie du Saint Coran et les premiers cours de français et d’arabe de la princesse et de ses camarades de classe.

Accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et de la princesse Lalla Khadija, le souverain avait présidé, au Palais Royal à Rabat, le 17 septembre de l’année écoulée, la cérémonie de présentation du bilan d’étape et du programme exécutif dans le domaine du soutien à la scolarité et de la mise en oeuvre de la réforme de l’éducation et de la formation.

La princesse Lalla Khadija avait également fait une apparition remarquée, lors de la cérémonie d’accueil officiel du roi d’Espagne, présidée par le roi Mohammed VI, le 13 février 2019, à la Place du Mechouar du Palais Royal à Rabat.

Chacune des apparitions publiques de la princesse Lalla Khadija vient ainsi pérenniser une longue tradition ancestrale. Celle qui a pour objectif de familiariser les jeunes princes et princesses de la famille royale avec les rôles futurs et actifs qu’ils seront appelés à assumer. Et ce, au sein d’une société marocaine qui demeure attachée à ses valeurs tout en s’inscrivant dans la modernité.

S.L.