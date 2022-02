La famille royale célèbre l’anniversaire de Lalla Khadija

La Famille Royale et le peuple marocain tout entier célèbrent, lundi, le quinzième anniversaire de la princesse Lalla Khadija, un heureux événement fêté, comme à l’accoutumée, dans une ambiance de joie et d’allégresse.

La célébration du quinzième anniversaire de Lalla Khadija constitue notamment une occasion de revenir sur les premiers pas de la princesse dans la vie publique. Ainsi, en septembre 2011, c’est sous le regard bienveillant du roi Mohammed VI que s’est déroulée, à l’École princière au Palais Royal à Rabat, l’ouverture de la première rentrée scolaire pour la princesse Lalla Khadija. Le Souverain avait assisté, à cette occasion, à une séance d’apprentissage du Saint Coran et aux premiers cours d’arabe et de français de la Princesse et de ses camarades de classe.

Le 17 septembre 2018, le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et de la princesse Lalla Khadija, a présidé, au Palais Royal à Rabat, la cérémonie de présentation du bilan d’étape et du programme exécutif dans le domaine du soutien à la scolarité et de la mise en œuvre de la réforme de l’éducation et de la formation.

Le 13 février 2019, la princesse Lalla Khadija faisait une apparition remarquable aux côtés du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et des princesses Lalla Meryem, Lalla Asmae, Lalla Hasnaa et Lalla Oum Keltoum, lors de la cérémonie d’accueil officiel du roi Don Felipe VI et la reine Dona Letizia, Souverains du Royaume d’Espagne, présidée par le roi Mohammed VI. Il en était de même, le 30 mars 2019, lors de la visite au Maroc de Sa Sainteté le Pape François.

Le 13 décembre 2019, la princesse Lalla Khadija avait présidé la cérémonie d’inauguration du vivarium du Jardin zoologique national de Rabat et visité les différents espaces du vivarium regroupant quelques espèces de reptiles vivants de différentes régions d’Afrique.

S.L. (avec MAP)