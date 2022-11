La famille Lamjarred endeuillée (PHOTO)

Bachir Abdou vient de perdre sa mère. L’icône de la chanson marocaine a annoncé cette disparition via son compte Instagram.

Bachir Abdou a indiqué via une publication : ʺMa chère mère est décédée. Puisse Dieu l’accueillir dans son vaste Paradis. C’est dans ces moments-là où l’on se doit d’être fort et patient. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournonsʺ.

Suite à cette annonce, de nombreuses célébrités et followers ont adressé leurs condoléances à la famille et prié pour la mémoire de la défunte.

A.O.