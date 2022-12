La famille d’un Marocain décédé en Bulgarie lance un appel

Les membres d’une famille, originaire de la collectivité territoriale de Ratb, province d’Errachidia, ont lancé un appel au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE, sollicitant son intervention auprès des autorités bulgares.

Et ce, afin de retrouver la trace de l’un des leurs qui n’a plus donné signe de vie pendant une quinzaine de jours. A ce propos, Houssine, le frère du disparu, a déclaré avoir appris, il y a deux semaines,, que ce dernier aurait trouvé la mort à la frontière serbo-bulgare, mais que la famille n’est pas encore sûre et certaine de la véracité de cette triste nouvelle.

D’où, a-t-il souligné, au cas où son frère serait décédé, cet appel urgent adressé par la famille à Nasser Bourita afin qu’il puisse aider celle-ci au rapatriement de la dépouille du défunt. Houssine a également déclaré à Le Site info que son frère, en compagnie de plusieurs autres personnes, avait l’intention de se rendre en Italie, via les Balkans, mais qu’il a succombé dans une forêt en Bulgarie car il était très malade et n’avait plus les forces nécessaires de poursuivre le voyage.

Concernant le décès de son frère, notre interlocuteur nous a également assuré que l’un des compagnons de voyage du disparu a envoyé une photo de celui-ci à la famille qui le montre allongé par terre, en soulignant que son décès est survenu dans des circonstances « énigmatiques ».

Houssine a aussi expliqué que son frère comptait se rendre en Italie et s’y installer dans l’espoir d’améliorer ses conditions pécuniaires, mais que le destin en a décidé autrement. Et, à son tour, il a vivement sollicité l’intervention du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE en vue de retrouver, d’abord, le corps du disparu et de procéder, par la suite, au rapatriement de la dépouille du défunt au Maroc.

L.A.