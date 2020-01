La direction des prisons réagit à de nouvelles rumeurs

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a indiqué ce vendredi que le prisonnier (A.A) a été transféré à la prison locale de Tifelt 2 suite à son implication dans une série d'”infractions graves” dont l’incitation à la désobéissance, la possession d’argent et la tentative d’introduire un téléphone portable en tentant de corrompre un des fonctionnaires.

Dans une mise au point en réponse à des contre-vérités relayées par la famille du détenu (A.A), qui est poursuivi pour “outrage à des magistrats, à des agents publics et à une instance organisée, et dénonciation de crimes fictifs”, et condamné à trois ans de prison, la DGAPR a rappelé qu’il avait transféré ce détenu de la prison locale Ain Sebaa 1 à la prison locale Ain Borja, en passant par la prison locale de Mohammedia, avant d’arriver à celle de Tifelt 2, et ce après son implication dans des infractions graves, notamment l’incitation à la désobéissance, la possession d’argent et la tentative d’introduire un téléphone portable en essayant de corrompre un des fonctionnaires.

“Le 10 avril 2018, le détenu s’était engagé auprès de l’administration de la prison locale de Tiflelt 2 de respecter le règlement interne de l’établissement, avant d’être transféré à la prison locale de Mohammedia, mais il a rapidement récidivé en se donnant à l’incitation à la désobéissance, ce qui a représenté une menace à la sécurité de l’établissement et à l’intégrité de ses détenus”, précise-t-on de même source.

“Ce qui est relayé par la famille du détenu concerné vise à influencer l’administration de l’établissement pénitentiaire où il est pensionnaire afin d’obtenir des avantages illégitimes, ce qui ne sera pas autorisé par la délégation générale qui demeure soucieuse de réaliser l’égalité entre tous les détenus sans distinction aucune”, conclut la DGAPR.

M.D. (avec MAP)