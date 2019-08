La DGSN retrouve le voleur qui avait jeté de l’argent dans la rue (VIDEO)

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a arrêté, samedi, un individu, âgé de 32 ans, aux antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans une affaire de vols multiples avec effraction dans des locaux commerciaux, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les éléments de sûreté ont interpellé le mis en cause, qui résidait en Espagne avant d’être refoulé après avoir purgé une peine de prison pour vol, en se basant sur les informations fournies par deux gardiens de nuit, après qu’il ait été soupçonné d’avoir commis des vols, précise la DGSN dans un communiqué.

Le suspect a été appréhendé en possession d’objets métalliques qui auraient servi à casser les serrures de commerces pour commettre ces vols, selon la même source.

Les enquêtes et les investigations menées sur cette affaire ont révélé l’implication du prévenu dans des vols avec effraction de magasins, tard dans la nuit, dont un vol visant une droguerie en juillet dernier, poursuit la même source, relevant que le suspect a jeté l’argent volé sur la voie publique, après qu’il n’ait pas réussi à accomplir son acte. Une vidéo montrant des citoyens en train de ramasser des billets de banque dispersés sur la voie publique à Tanger, avait fait le tour de la Toile.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les investigations et les fouilles se poursuivent pour saisir les objets et l’argent obtenus de ces actes criminels, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)