La DGSN ouvre une enquête à cause d’une vidéo

Les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) ont pris connaissance d’un article de presse accompagné d’une vidéo montrant un différend entre deux usagers de la route, qui a dégénéré en entraînant des dégâts matériels aux biens d’autrui, causés par l’un des deux individus présenté comme étant un officier de police.

La DGSN indique, vendredi dans un communiqué, que « pour éclairer l’opinion publique et en réaction au contenu de l’article et de la vidéo, la DGSN affirme que les recherches et investigations effectuées ont révélé que cette affaire fait l’objet actuellement d’une enquête judiciaire menée par les services de la gendarmerie royale compétents territorialement, sous la supervision du parquet ». Les recherches menées dans ce cadre ont permis d’identifier l’usager de la route auquel ces actes sont reprochés, ajoute la DGSN, faisant savoir qu’il s’agit d’un inspecteur principal de police relevant du district provincial de la ville de Taroudant.

Tout en tenant compte des résultats des recherches et investigations préliminaires autour de la vidéo, la DGSN assure qu’elle attend l’aboutissement de l’enquête judiciaire menée dans cette affaire, afin de pouvoir déterminer les responsabilités avec précision et prendre ainsi les mesures administratives nécessaires qui s’imposent, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)