La DGSN lance un nouveau système

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a créé un lien direct entre les différents arrondissements de police du Royaume, et ce grâce au système de gestion des arrondissements de police “GESTARR”.

Le système de gestion des arrondissements de police vise à organiser et à informatiser le travail des arrondissements, tout en permettant un partage d’informations entre les différents arrondissements du Royaume, a indiqué l’officier de police principal Mohamed Hamraoui, relevant de la direction de la sûreté publique.

Ce nouveau système a également pour but de gérer la délivrance des documents administratifs aux citoyens, notamment les certificats de résidence, les déclarations de perte et les déclarations de vol, a ajouté Hamraoui, précisant qu’il permet aussi de gérer, avec célérité et efficience, les plaintes déposées par les citoyens.

Grâce au système “GESTARR”, les informations des arrondissements sont stockées dans un serveur central de la DGSN afin de permettre le suivi des plaintes et des documents délivrés aux citoyens.

Par ailleurs, le système de gestion des arrondissements de police offre l’avantage de pouvoir s’assurer que les informations contenues dans les certificats délivrés par les arrondissements concordent avec celles utilisées pour la carte d’identité nationale, puisqu’il créé aussi un lien direct entre lesdits arrondissements et les centres d’enregistrement des données identitaires.

C’est d’ailleurs au stand “Documents administratifs” que les visiteurs des Journées portes ouvertes de la DGSN, tenues du 2 au 6 octobre à Tanger, peuvent découvrir l’utilité de ce système, qui a été instauré dans presque tous les arrondissements du Royaume.

Les Journées portes ouvertes de la DGSN s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de communication de la DGSN visant à consolider sa politique d’ouverture sur son environnement et à informer le public sur les efforts de modernisation mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des biens, tout en préservant l’ordre public.

Cette édition traduit également la volonté de la DGSN de consolider la proximité avec le citoyen et met en lumière les efforts déployés à tous les niveaux ainsi que son ferme engagement à fournir des prestations de qualité répondant aux besoins de la population en matière de sécurité, et ce conformément aux Hautes orientations du roi Mohammed VI.

Le programme riche et varié de cette édition comprend un total de 16 stands thématiques décrivant les différentes missions de la DGSN en tant que service public, outre un espace histoire, art et culture. Ces journées verront également l’organisation de 8 démonstrations en direct illustrant les techniques d’intervention opérées par les différentes unités opérationnelles, nombre d’ateliers interactifs de sensibilisation et d’information sur les sujets concernant directement le citoyen et plusieurs tables rondes sous forme de présentations et de débats autour de thématiques d’actualité.

