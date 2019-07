La DGSN intervient après l’agression d’un couple

Le service provincial de la police judiciaire d’El Jadida a arrêté, samedi à minuit, cinq individus, âgés entre 28 et 36 ans, accusés d’être membres d’une bande criminelle spécialisée dans le vol avec violence à l’aide d’une arme blanche.

Aux multiples antécédents judiciaires, les mis en cause ont été interpellés suite à leur implication dans le vol d’une somme d’argent et d’objets personnel avec coups et blessures à l’aide d’arme blanche dont a été victime un couple à l’avenue de France à El Jadida, indique un communiqué de la DGSN.

Les suspects ont été immédiatement arrêtés en possession de plusieurs armes blanches de grande taille, précise la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, pour identifier d’autres éventuels suspects dans cet acte criminel, ajoute la même source.

S.L. (avec MAP)