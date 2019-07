La DGSN intervient après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux

La police de Oulad Teima (région de Souss-Massa) a procédé, ce dimanche matin, à l’arrestation d’un individu (22 ans), aux antécédents judiciaires, soupçonné d’être impliqué dans une affaire de vol sous la menace de l’arme blanche. Il est également accusé d’ivresse publique, de consommation de stupéfiants et de possession et de trafic d’eau-de-vie.

Selon des sources de Le Site Info, les services de police ont réagi avec sérieux et célérité après la diffusion d’une séquence vidéo montrant l’acte du vol commis par le mis en cause contre une jeune femme à l’intérieur d’un commerce à Oulad Teima.

Et d’ajouter que les investigations menées sur la base de cette vidéo ont permis l’identification du suspect et son arrestation, très tôt dimanche matin, près de son domicile situé à Hay Chninate.

Par ailleurs, la police a procédé à la saisie de 145 litres d’eau-de-vie, en plus d’une arme blanche de grande taille et de plusieurs téléphones portables, indique-t-on, soulignant que le suspect avait déjà été condamné pour des affaires de vol avec violence et de trafic de drogues.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête, sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, concluent les mêmes sources.

S.L.