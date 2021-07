La DGSN facilite l’obtention de la fiche anthropométrique

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé dimanche avoir commencé la mise en œuvre d’une série de mesures pour faciliter l’obtention de la fiche anthropométrique, durant la période allant du 19 au 27 juillet.

Cette décision vient renforcer les mesures accompagnant les élections des membres des chambres professionnelles, prévues le 6 août 2021, a indiqué la DGSN dans un communiqué.

Les mesures prises consistent à assurer un système de permanence dans tous les centres d’enregistrement des données identitaires au niveau national, pour recevoir et traiter les demandes d’obtention des fiches anthropométriques délivrées par la DGSN.

Ces centres seront ouverts de 8h30 jusqu’à 19h00 du lundi au vendredi et de 08h30 à 16h30 les samedi et dimanche, précise le communiqué. La batterie de mesures simplifiées décidées par la DGSN permettront également de présenter les demandes des fiches anthropométriques de manière individuelle par les candidats eux-mêmes, ou sous forme de listes collectives présentées par les représentants des instances et organisations participantes à ces élections, a fait savoir la DGSN, notant que le retrait de ces fiches se fera à titre personnel dans tous les cas.

Ces procédures et mesures s’inscrivent dans le cadre de l’implication de la DGSN dans la réussite du processus des échéances électorales programmées au cours de cette année, en facilitant l’obtention des documents identitaires, dont la fiche anthropométrique requise pour compléter les dossiers de candidatures, d’après la même source.

ELM