La DGSN et la DGST contribuent au fonds anti-coronavirus

Le Directeur général de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a décidé une contribution de 40 millions de dirhams de ces institutions au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Cette contribution s’inscrit dans le cadre de la mobilisation nationale pour la gestion des répercussions et impacts de l’épidémie du Coronavirus et en adhésion des fonctionnaires de la DGSN et de la DGST à la mise en oeuvre et au soutien des efforts nationaux adoptés par notre pays sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, indique un communiqué des deux institutions.

Elle s’inscrit aussi en consécration des valeurs de solidarité et d’entraide stipulées par la Constitution du Royaume qui prévoit que tous supportent solidairement les charges résultant des calamités et des catastrophes naturelles, ajoute la même source.

Parallèlement à cette contribution financière, la DGSN et la DGST soulignent que toutes leurs ressources et potentialités humaines et logistiques sont mobilisées pour garantir la sécurité des citoyens et servir les questions liées à la sécurité de la Patrie, avec sacrifice, dévouement et abnégation, s’inspirant en cela et en exécution des Hautes orientations royales, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)