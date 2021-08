La dernière chanson de Saad Lamjarred cartonne ! (PHOTO)

Le chanteur marocain Saad Lamjarred a de nouveau dominé la tendance Youtube avec sa nouvelle chanson « Enty Hayati », sortie samedi dernier en featuring avec les frères Ferreira, connus sous le nom de Calema.

En arabe et en portugais, la chanson a cumulé 3 millions de vues sur Youtube en moins de trois jours. Dans une « story » publiée sur son compte Instagram, Lamjarred s’est félicité du succès de la chanson qui cartonne dans différents pays.

Ce nouveau tube occupe la première place de la tendance au Maroc, la 2e en Tunisie et aux Émirats Arabes Unis, et la troisième au Qatar. Concernant les pays européens, elle occupe la 10e place en Allemagne, la 29e en France et la 30e au Portugal.

Par ailleurs, Saad Lamjarred devrait donner un énorme concert aux Emirats Arabes Unis aux côtés de la chanteuse yéménite Balqees, selon l’affiche publicitaire publiée par la société « Spotlight live ».

S.L.