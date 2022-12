La décharge de Médiouna transformée en espace vert: les Casablancais s’impatientent

Les habitats de Casablanca, en général, et ceux qui résident à Médiouna, en particulier, attendent impatiemment la fin des travaux de transformation en espace vert de la décharge publique qui a été définitivement fermée,

A ce propos, la maire RNIste de Casablanca, Nabila Rmili, a expliqué dans son allocution, lors des travaux de la deuxième séance de la session ordinaire du Conseil de la ville, que ce projet entre dans le cadre de la création d’un centre de tri et de recyclage des déchets ménagers et assimilés.

Il est donc prévu de ne pas laisser l’ancienne décharge publique de Médiouna en l’état, enlaidissant grandement l’esthétique de la région, et de transformer le site en espace vert et en lieu paisible de détente pour la population.

Cette transformation se fera en trois étapes. Primo, recouvrir la surface de l’ancienne décharge d’une. couche de sol organique. Secundo, trouver une solution adéquate pour le traitement et le rejet des lixiviats (ndlr, jus produits sous l’action de l »eau conjuguée de pluie et de la fermentation des déchets enfouis). Tercio, faire en sorte d’extraire les gaz produits par les déchets ménagers et assimilés

A noter également que le Conseil de la ville signera, dans les prochains jours, un accord de partenariat le réunissant avec le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable et ce, en vue de la création d’un centre de tri et de traitement des ordures ménagères.

L.A.