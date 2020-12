La date des prochaines vacances scolaires au Maroc

Les élèves des cycles primaires et secondaires et les enseignants vont pouvoir souffler un peu avec les vacances qui approchent.

Les deuxièmes vacances intermédiaires au titre de l’année scolaire 2020-2021, selon le calendrier des vacances scolaires publié par le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sont prévues à partir du lundi 7 décembre. Elles se poursuivront jusqu’au dimanche 13.

Quatre vacances intermédiaires, de huit jours à chaque fois, sont prévues dans le calendrier scolaire, outre les jours fériés (fêtes nationales et religieuses) et les vacances de fin de 1er semestre, qui durent huit jours également et qui s’étalent du dimanche 24 janvier au dimanche 31 janvier 2021.

H.M.