La date de Aid El Fitr 2022 au Maroc, selon l’Astronomie, en attendant l’annonce officielle

Même si rien n’est officiel avant le communiqué de l’agence officielle (MAP), les prévisions de l’astronome marocain Hicham El Aissaoui semblent se confirmer.

En effet, le Centre International d’Astronomie (CIA) indique que les Marocains devraient célébrer cette fête qui marque la fin du Ramadan le lundi 2 mai 2022.

La période de jeûne commence au début de la nouvelle lune et s’achève au début du cycle lunaire suivant. Même si les calculs astronomiques permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu.

Et c’est le ministère des Habous et des Affaires islamiques qui annonce officiellement la date de l’Aïd Al-Fitr au Maroc. Le ministère des Habous et des Affaires islamiques note que l’annonce officielle du résultat de l’observation du croissant lunaire est rendue publique exclusivement dans un communiqué diffusé par l’agence officielle MAP.

Les pays musulmans fixés

Le comité musulman saoudien n’a pas observé le croissant de Lune. Et donc, le dimanche 1er mai sera le dernier jour du ramadan en Arabie saoudite. Le lundi 2 mai sera le jour de l’Aïd el-Fitr dans ce pays musulman.

Le Qatar, le Yémen, le Koweït, les Emirats arabes Unis, l’Egypte, l’Irak, le Bahrein, le Liban, la Palestine, la Syrie vont également fêter Aïd el-Fitr lundi prochain.

En plus du Maroc, les pays musulmans qui ont entamé le Ramadan le 3 avril courant vont observer le croissant lunaire annonçant le début du mois de Chaoual le dimanche.

La France aussi

La date de l’Aïd El-Fitr en France est connue. La Grande Mosquée de Paris a annoncé que l’Aïd sera célébré le lundi 2 mai. «La commission religieuse de la Grande Mosquée de Paris, avec plusieurs fédérations musulmanes nationales, s’est réunie ce samedi 30 avril 2022 à la Grande Mosquée de Paris. Après consultation des calculs scientifiques et des données astronomiques, la commission a constaté l’impossibilité d’observer la nouvelle lune au soir de ce 29ème jour du mois de Ramadan 2022-1443. La date de l’Aïd El-Fitr est donc fixée au lundi 2 mai 2022», peut-on lire dans un communiqué.