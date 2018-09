La date de Aïd Al Mawlid au Maroc

Les Marocains auront droit à des jours fériés à l’occasion de Aïd Al Mawlid. Selon les calculs de l’astronome de renom Hicham El Issaoui, le 1er Rabii I 1440 correspondra au vendredi 9 novembre, révélant ainsi que Aïd Al Mawlid sera célébré mardi 20 novembre au Maroc et dans plusieurs pays arabes.

A cette occasion, les fonctionnaires, les enseignants et les élèves auront droit à deux jours de vacances: les 11 et 12 Rabii I, soit les mardi 20 et mercredi 21 novembre.

En parallèle, voici le calendrier des vacances scolaires 2018/2019 :

Premières vacances et Marche verte: du dimanche 28 octobre 2018 au mardi 6 novembre 2018 (10 jours).

Aïd Al Mawlid: Mardi 20 et mercredi 21 novembre (2 jours à confirmer)

Nouvel an: Mardi 1er janvier 2019 (un jour)

Manifeste de l’Indépendance: Vendredi 11 janvier 2019 (un jour)

Vacances d’hiver: du dimanche 20 janvier 2019 au dimanche 27 janvier 2019 (8 jours).

Vacances du printemps : du dimanche 31 mars 2019 au dimanche 14 avril 2019 (15 jours).

Fête du travail : mercredi 1er mai 2019 (un jour).

Aïd Al Fitr: du mardi 4 juin ou mercredi 5 juin au lundi 10 juin 2019 (5 jours à confirmer).

Fête du Trône: Mardi 30 juillet 2019 (un jour)

Libération de Oued Eddahab: Mercredi 14 août 2019 (un jour)

Révolution du Roi et du peuple: Mardi 20 août 2019 (un jour)

Fête de la Jeunesse: Mercredi 21 août 2019 (un jour)

Anniversaire de la Marche Verte: Mercredi 6 novembre 2019 (un jour)

Fête de l’indépendance: Lundi 18 novembre 2019 (un jour)

Rappelons que le ministère a prévu une période de vacances après toutes les sept semaines d’études avec le respect des périodes de préparation des différents contrôles continus et autres examens.

S.L.