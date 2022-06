La danseuse Maya hospitalisée aux USA: les détails (VIDEO)

Suite à ses problèmes conjugaux, Maya Ddbaich a été hospitalisée dans les premières heures de ce mercredi aux Etats-Unis.

D’après le manager de la danseuse, celle-ci a besoin de repos. «Maya est en ce moment à Northbridge Hospital suite à une urgence sanitaire. Elle vous remercie pour vos messages et s’excuse de ne pas pouvoir vous répondre en ce moment. Elle a besoin de repos et reviendra dans quelques jours. On enverra des emails pour la communauté privée dans les jours qui viennent afin de la protéger des âmes mal intentionnées. Priez pour elle», a écrit le manager sur une story Instagram de Maya.

Dans un live diffusé mardi, Maya a indiqué souffrir d’hypertension et de fortes migraines suite à la diffamation dont elle a été victime de la part des pages people sur Facebook et Instagram et de certaines chaînes Youtube. «Ces pages et chaînes profitent de mon malheur pour faire le buzz. Je les traînerai en justice afin qu’elles répondent de leurs actes et soient punies. Si quelque chose m’arrive, je demande à mes amis de continuer à se battre contre ces «menteuses»», s’est-elle insurgée.

Rappelons que Maya Dbaich, a surpris tout son monde après sa séparation, avec son mari, Brahim Rachiki, chorégraphe, directeur artistique et comédien. Une rupture qui survient six mois à peine après leur mariage! Via son compte Instagram, Maya a avoué avoir vécu une longue crise durant ces derniers temps et ce, après avoir découvert que son conjoint l’exploite et vit à ses dépens. De plus, selon elle, il a enregistré ses conversations quand elle se trouvait chez elle.

De même que la danseuse marocaine a révélé que la cause principale de ses différends avec son époux réside dans le fait que celui-ci refuse de compter sur lui-même en travaillant et d’assumer sa responsabilité de la vie conjugale. Ceci, malgré l’assistance de sa femme et sa contribution à subvenir à la moitié des dépenses que nécessite leur vie en commun.

H.M.