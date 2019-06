La danseuse marocaine Maya au coeur d’une polémique

Maya Dbaich, danseuse marocaine polémique, semble prendre plaisir à se mettre la Toile à dos. Maya l’abeille-danseuse ne rechigne pas à jouer à Lucky Luke tirant plus vite que son ombre. Et ses dards venimeux ont pour cible tout ce qui bouge.

Sa dernière cible n’est autre que les mosquées marocaines pendant les prières ramadanesques des “tarawihs”.

Et que dit Maya sur les fidèles dans un enregistrement vidéo? Rien de moins que de pointer “leur manque d’hygiène corporelle”, euphémisme bien doux par rapport à ce qu’elle a proféré comme expressions désobligeantes ! Ce que contestent vigoureusement les internautes en protestant à l’encontre de ce blasphème commis à l’encontre de la sacralité des lieux de culte musulmans.

La riposte de la danseuse ne s’est pas fait attendre et, dans une déclaration à Le Site info, Maya considère que ces attaques contre sa personne sont passibles de poursuites judiciaires.

Aussi a-t-elle décidé d’avoir recours à ses avocats afin qu’ils plaident en sa faveur sur ce qu’elle considère comme une atteinte à sa réputation écornée par des pages de comptes Instagram.

“Je me suis fait assistée par un expert judiciaire pour me défendre contre les menaces dont je suis victime. Et maintenant, je laisse la justice dire son mot”, assure-t-elle.

Ainsi, Maya la danseuse-abeille compte faire taire ses détracteurs qui l’accusent ouvertement d’atteinte à la sacralité des mosquées.

Larbi Alaoui