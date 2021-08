La Covid-19 ne circule-t-elle que la nuit? El Othmani répond (VIDEO)

De nombreux citoyens se demandent si le virus de la covid-19 est un cousin du comte Dracula et des autres vampires, suceurs de sang, qui se reposent tranquillement de jour dans leurs cercueils et ne sortent que nuitamment à la recherche de potentielles victimes.

Une façon d’humour noir, aussi noire qu’une nuit sans lune, accompagnée de coupures d’électricité, a fin de s’interroger sur la nécessité sanitaire du couvre-feu nocturne, à partir de 21 heures jusqu’à 5 heures du matin, décrété par les autorités compétentes, depuis mardi 3 août courant!

A ces interrogations légitimes des citoyens, qui ne sont pas sensés tout connaître du coronavirus et de sa propagation et de sa transmission, le chef de gouvernement a tenu à réitérer l’importance primordiale et salutaire du respect des mesures préventives et sanitaires, parmi lesquelles le couvre-feu nocturne, dont les Marocains n’arrivent guère à appréhender l’instauration.

Aussi, Saâaeddine El Othmani, dans une vidéo en direct, via sa page officielle Facebook, mercredi 12 août courant, a-t-il insisté sur la nécessité d’instaurer le couvre-feu nocturne, aux côtés des autres restrictions, pour le rôle important que constitue cette mesure dans la réduction de la durée où se propage la covid-19.

Le chef de gouvernement, dans ses réponses aux questions qui leur ont été posées, a toutefois tempéré ses dires en précisant que le virus se propage tout le temps. Sauf, a-t-il précisé, que la mobilité et les déplacements des citoyens sont plus importants pendant les soirées et les nuits, ce qui explique, selon lui l’instauration du couvre-feu nocturne.

Larbi Alaoui