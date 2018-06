La Cour des comptes enquête sur des fonds détournés

Le président de la Cour des comptes a mis sur pied une commission composée de juges, chargée d’éplucher certains comptes, dont ceux de la protection et de l’entraide sociale. Selon le quotidien Assabah de ce lundi 25 juin, qui cite des sources concordantes, la commission de la Cour des comptes a pour mission d’enquêter sur les caisses du Fonds d’appui à la cohésion sociale. Le journal ajoute que “les juges de Jettou” ont pour tâche d’étudier comment 200 milliards de centimes, initialement destinés au financement du Régime d’assistance médicale (RAMED), ont “migré” vers d’autres destinations. La même source précise que ce sont les caisses de la Pharmacie centrale, des Centres hospitaliers universitaires (CHU) et de l’Assistance médicale obligatoire (AMO) qui en ont été bénéficiaires. Ben Brahim

