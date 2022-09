La corruption fait tomber un Caïd à Marrakech

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, vendredi, que le Caïd de l’annexe administrative d’Azli, relevant de la préfecture de Marrakech, a été suspendu de ses fonctions suite à une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour son implication présumée dans des crimes de corruption.

Selon un communiqué du ministère, les mesures administratives appropriées seront prises à l’encontre du mis en cause, conformément aux lois et règlements en vigueur et à la lumière des conclusions de l’enquête et de la procédure judiciaire.

S.L. (avec MAP)