La convention signée ce mercredi devant le roi à Rabat

Le roi Mohammed VI a présidé, ce mercredi au Palais Royal à Rabat, la cérémonie de lancement de la 3ème phase de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) (2019-2023).

Cette nouvelle phase mobilisera des investissements de l’ordre de 18 milliards de dirhams et s’articulera autour de quatre principaux programmes.

Le Souverain a également présidé la cérémonie de signature d’une convention cadre relative à l’appui à la scolarisation et à la lutte contre la déperdition scolaire, chez les enfants issus des familles pauvres en milieu rural.

Cette convention, signée par Abdelouafi Laftit et Saïd Amzazi, ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, vise notamment à appuyer l’enseignement préscolaire, à renforcer les services d’internat, de restauration et de transport scolaire et à promouvoir les activités parascolaires.

