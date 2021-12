La confession étonnante de la chanteuse Najat Aâtabou (VIDEO)

Najat Aâtabou était l’invitée, le weekend dernier, de l’émission «Kalima wa naghma», sur les ondes de Radio 2M. Et comme à son habitude, la chanteuse populaire a défrayé la chronique de par sa sincérité.

Aâtabou a ainsi confié, entre autres, qu’elle était accro… aux voyantes ! «Je ne vais pas vous le cacher. J’avais ce besoin de me rendre chez les voyantes. C’était une thérapie pour moi. C’était comme si je me rendais chez un psy. À chaque fois que j’entendais parler d’une voyante, j’allais la voir. Heureusement, j’ai pu me débarrasser de cette addiction il y a 12 ans», a-t- elle confié.

La confession étonnante de Najat Aâtabou a fait réagir la Toile et plusieurs internautes ont loué l’honnêteté et la sincérité de l’artiste, contrairement à d’autres chanteuses qui, selon eux, démentent avoir recours aux services des voyantes.

Rappelons que plusieurs rumeurs avaient circulé dernièrement selon lesquelles Najat Aâtabou aurait été victime, en compagnie de sa famille, d’un terrible accident de la circulation. Sur son compte Instagram, la chanteuse avait brisé le silence pour démentir ces rumeurs. «Mes chers fans, une chaîne Youtube est en train de diffuser de fausses informations à mon sujet. Ce ne sont que des rumeurs. Je voulais vous rassurer et vous dire que tous les membres de ma famille se portent bien. Je suis absente ces derniers temps à cause du travail. Je vous aime», avait-elle écrit.

H.M.