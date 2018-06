La condamnation de Hamid El Mahdaoui continue de faire réagir

Le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) et la Fédération nationale du journalisme, de l’information et de la communication, affiliée à l’UMT, ont exprimé leur profonde déception après la condamnation du fondateur du site Badil.info par la Chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca à trois ans de prison ferme.

