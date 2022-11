La compagne d’Achraf Hakim démontre ses talents de boxeuse (VIDEO)

L’actrice espagnole, d’origine tunisienne, Hiba Aboukhris Benslimane, plus connue sous le nom de Hiba Abouk, compagne du Lion de l’Atlas, Achraf Hakimi, a suscité l’admiration de ses fans et followers, lors de sa dernière apparition sur les réseaux sociaux.

Via un enregistrement vidéo, publié sur son compte officiel du réseau social Instagram, la maman des enfants de l’international marocain et joueur du Paris Saint-Germain a tenu à démontrer ses talents de boxeuse. Ainsi, par cette vidéo, Hiba Abouk a confirmé sa passion pour la boxe et sa pratique de ce sport de combat, sans oublier son élégance féminine, faisant interagir positivement ses admirateurs.

Par ailleurs, et pour rappel, le couple Hiba Abouk-Achraf Hakimi a eu la primeur d’avoir figuré sur la couverture du magazine « Vogue », dans le numéro de sa version arabe du mois d’octobre dernier.

L.A.