La Commune de Tétouan a pris une décision pour Aïd Al Adha

Des mesures draconiennes de lutte contre le verdissement des carcasses du cheptel destiné à l’abattage ont été prises à l’approche de l’Aid Al Adha, où plus de six millions d’ovins et caprins sont proposés à la vente.

La réunion a permis de prendre les mesures requises pour garantir le succès de cette opération, notamment la prise de contact avec les services extérieurs compétents, la coordination entre les services communaux concernés pour assurer le respect des conditions d’hygiène, l’aménagement des espaces d’abattage et la gestion des déchets avant et après le jour de l’Aïd.