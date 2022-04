La comédienne marocaine Meryam Kadmiri était à l’Expo Dubaï 2020 (PHOTO)

Le pavillon marocain a remporté le prix de la meilleure architecture d’intérieur à l’Expo Dubaï 2020, qui se tient aux Emirats Arabes Unis, en présence de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui.

L’actrice marocaine Meryam Kadmiri, présente au moment du sacre, a tenu à immortaliser ce moment et partager la joie de l’équipe du pavillon marocain. Sur son compte Instagram, l’artiste a publié des photos et vidéos de la cérémonie, lors de laquelle le Maroc a remporté cette distinction.

« Merci à toute l’équipe du pavillon marocain à l’Expo2020, pour leurs si grands efforts couronnés par le prix de la meilleure architecture d’intérieur, que le Maroc a remporté parmi de nombreux autres pavillons. Nous sommes fiers de vous », a-t-elle écrit.

Et d’ajouter : « Un grand merci également à Mme Nadia Fattah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances, et à tous les ministres qui étaient présents. Continuons tous dans ce sens afin promouvoir notre merveilleux pays ».

M.F.