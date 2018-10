La colère d’une non-voyante contre Bassima Hakkaoui (VIDEO)

Un important dispositif de sécurité a été déployé dans la nuit de dimanche à lundi à la suite d’une chute mortelle du toit du ministère de la Famille, de la solidarité, de l’égalité et du développement social. En effet, alors qu’il participait à un sit-in en compagnie de membres de son groupe, un non-voyant a trouvé la mort en tombant du haut du bâtiment ministériel d’où il manifestait.

Une non-voyante qui s’est improvisée en porte-parole le temps de sa déclaration a dit tout son désarroi devant cette déplorable situation, implorant le roi Mohammed VI de leur rendre justice.

“C’est un drame, nous avons perdu le martyr, j’en compatis et je me recueille devant son âme”. ”J’appelle Bassima Hakkaoui en cette heure tragique à assumer ses fonctions et responsabilités de ministre et à donner aux non-voyants leurs droits que nous revendiquons depuis 2011”. ”Il y avait eu déjà un martyr et l’affaire a été classée… cette fois-ci, nous ne laisserons rien passer… Bassima avait déclaré qu’elle nous combattrait, se disant être une femme de fer, nous, nous sommes de cuivre, le fer rouille et nous ne renoncerons pas à nos droits”.

J.M.