La colère des Casaouis face à l’état déplorable de la coupole “Kora Ardia” (VIDEO)

La passage souterrain de la coupole Zevaco, plus connue sous le nom de “Kora Ardia”, est dans un état lamentable. Et ce n’est pas les Casaouis qui diront le contraire.

Plusieurs citoyens dénoncent l’état actuel de ce monument emblématique de la capitale économique, qui s’est transformé depuis quelques années en une véritable décharge à ciel ouvert.

Déchets et odeurs nauséabondes, la célèbre coupole et ses espaces souterrains sont “devenus un fardeau pour les Casaouis, d’autant plus que c’est un endroit visité par les touristes”, a confié un acteur associatif au micro de Le Site Info.

Selon lui, le Conseil de la ville reste muet sur la question, bien qu’il soit au courant que l’entreprise chargée de la réhabilitation de cet espace a failli à ses obligations.

Rappelons que des travaux de mise à niveau de la place des Nations unies, qui comprend la coupole Zevaco, avaient été annoncés il y a quelques années de cela.

Le projet porté par la commune urbaine de Casa, dont le coût global avoisine les 14 millions de dirhams, devait majoritairement être financé par le groupe koweïtien Al Ajial Holding (11,5 millions de dirhams).

Pour la concrétisation de ce financement, une convention visant le renforcement du partenariat public-privé avait été signée dans ce cadre entre la société d’investissement Al Ajial Holding et la société du développement local Casablanca Patrimoine, mais malheureusement jusqu’à ce jour, rien de tout cela ne s’est concrétisé.

