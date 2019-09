La Cité Mohammed VI Tanger Tech quasi-opérationnelle

La Cité Mohammed VI Tanger Tech est prête et peut accueillir dès fin octobre les premières entreprises souhaitant s’y installer, a annoncé, ce lundi à Casablanca, Mohammed Agoumi, Directeur général délégué, en charge de la Coordination de l’international de BMCE Bank of Africa.

“Le site peut accueillir dans un mois maximum les premières entreprises qui souhaitent s’y installer”, affirmé Agoumi, lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation des résultats du Groupe BMCE Bank Of Africa au titre du premier semestre 2019.

“Le hors-site est quasiment fini. Le in-site est, sur les 500 premiers hectares, très très bien avancé”, a-t-il fait savoir, assurant “qu’en tout état de cause, le dispositif est aujourd’hui prêt pour le démarrage”.

Auparavant, le Président du Groupe BMCE Bank Of Africa, Othman Benjelloun, s’est dit fier, dans une allocution, de la contribution du Groupe à certains projets emblématiques pour lesquels il mobilise des ressources financières conséquentes dont la Tour Mohammed VI, la plus haute d’Afrique (255 mètres), et la Cité industrielle Mohammed VI Tanger Tech.

S.L. (avec MAP)