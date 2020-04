La circulation sera perturbée sur l’autoroute Casablanca-El Jadida

La circulation sera momentanément perturbée, vendredi, au PK 125+000 au niveau de l’autoroute Casablanca-El Jadida, en raison de la pose d’une passerelle métallique entre les deux échangeurs Had Soualem et Lbir Jdid, a indiqué jeudi la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM).

Les travaux de pose d’une passerelle métallique au PK 125+000 (au niveau de l’aire de service, à environ 2 Km de l’échangeur Bir Jdid) auront lieu de 08h00 à environ 15h00, au niveau de l’autoroute Casablanca-El Jadida, précise l’ADM dans un communiqué.

Par conséquent, la circulation sera momentanément perturbée entre les deux échangeurs Had Soualem et Lbir Jdid au niveau de l’aire de service du PK 125+000, ajoute la même source, relevant que les clients-usagers empruntant l’autoroute entre Had Souadem et Lbir Jdid seront déviés vers la voirie de l’aire de service pour rejoindre ensuite l’autoroute.

Pour assurer la sécurité des automobilistes, ADM affirme avoir procédé à l’installation de panneaux de signalisation et des dispositifs de sécurité aux endroits appropriés pour faciliter la circulation des clients-usagers et s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux visant à renforcer davantage la sécurité autoroutière.

Pour plus d’information, la société appelle ses clients à contacter le centre d’appel au 5050 et à consulter l’application ADM Trafic pour s’enquérir de l’état du trafic en instantané.

S.L. (avec MAP)