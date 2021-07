La CIMR simplifie ses procédures et ses formalités administratives

La Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR) a revu la liste des documents et pièces à produire par ses allocataires, en mettant en place des documents de remplacement par type de prestation.

Ces changements interviennent conformément aux dispositions de la loi 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives, indique un communiqué de la CIMR.

Ainsi, il a été décidé de remplacer les certificats de vie de l’allocataire marié et non marié, le certificat de vie de l’allocataire orphelin invalide majeur, par une déclaration sur l’honneur signée et légalisée par le demandeur de la prestation ou un formulaire d’attestation de vie de l’allocataire lui-même délivrée en agence CIMR.

Il est question aussi de remplacer le certificat de vie de l’allocataire orphelin mineur, par un certificat de scolarité ou un acte de naissance récemment établi et de remplacer l’attestation de non remariage par une déclaration sur l’honneur signée et légalisée par deux témoins. L’attestation de célibat sera remplacée par une déclaration sur l’honneur signée et légalisée par deux témoins, l’attestation de non divorce par l’acte d’hérédité, tandis que le certificat d’individualité sera remplacée par d’autres documents de type attestation de travail, attestation d’individualité délivrée par l’employeur, ou bordereau CNSS (Caisse nationale de sécurité sociale), explique le communiqué. Les formulaires de déclaration sur l’honneur et le formulaire d’attestation de vie en agence CIMR, en versions française et arabe sont disponibles en téléchargement au niveau de l’Univers Retraité du portail (www.cimr.ma), ajoute la Caisse, qui invite les usagers à contactez le 0522-424-888, pour plus d’informations.

S.L. (avec MAP)