La CIMR fait une annonce importante

La Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR) a annoncé mercredi à ses allocataires que l’activation de leur carte Rahati doit se faire entre le 1er et le 15 des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre (pour l’activation trimestrielle) et entre le 1er et le 15 du mois de janvier (pour l’activation annuelle).

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la démarche d’amélioration de la qualité des services offerts par la Caisse à ses allocataires et afin d’assurer la régularité de paiement des pensions de retraite, indique la CIMR dans un communiqué.

Créée en 1949, la CIMR est une société mutuelle de retraite qui a pour mission de promouvoir un régime de retraite pérenne, équilibré et solidaire, garantissant aux bénéficiaires une pension équitable dans le cadre d’une gestion efficace et de qualité.

En 2018, la CIMR comptait 6.600 entreprises adhérentes, 667.794 affiliés actifs cotisants et ayants droit et 174.566 allocataires. Le montant total des produits techniques de la CIMR s’élevait à 28.951 millions de dirhams (MDH) et le total des pensions servies était de 4.114 MDH, selon la même source.

S.L. (avec MAP)