La chanteuse Saida Charaf endeuillée (PHOTO)

Saida Charaf a annoncé le décès de son neveu. Sur son compte Instagram, la chanteuse a posté une photo du défunt et a écrit : «Lokmane, mon neveu chéri, que Dieu ait ton âme en sa sainte miséricorde. Ton décès m’a fait mal au cœur. Que Dieu vienne en aide à ma sœur».

Et d’ajouter : «Mon neveu n’est plus. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons».

Suite à cette triste annonce, de nombreuses célébrités se sont empressées de présenter leurs condoléances à Saida Charaf, priant pour le défunt et souhaitant bon courage à la famille pour surmonter cette terrible épreuve.

