La chanteuse Saida Charaf au cœur d’une polémique (VIDEO)

La chanteuse marocaine, Saida Charaf, a subi un déluge de critiques acerbes de la part de nombreux internautes, depuis quelques heures.

La colère indignée des internautes a pour cause le comportement de l’artiste lors d’un concert à Paris auquel a assisté un nombreux public de la communauté marocaine et arabe en France.

Une enregistrement vidéo, via Instagram, a enregistré ce moment gênant où Saida Charaf a ignoré une fillette qui voulait lui offrir un bouquet de fleurs. Ce « dédain », conscient ou par inadvertance, a indigné les internautes qui n’ont pas été tendres avec la chanteuse.

Dans la même vidéo, on voit une dame venir à la rescousse, prendre le bouquet des mains de la fillette et le remettre à la chanteuse, avant de raccompagner la petite fille à sa place. Celle-ci a été l’objet d’expression de soutien et de solidarité de la part des internautes, ce qui se comprend aisément

Cet « incident » regrettable a fait rappeler à d’aucuns un fait similaire qui s’est produit il y a quelques mois pendant la fête du baptême de la fille de la youtubeuse Asmae Beauty, où une dame avait voulu prendre un selfie avec Saida Charaf et que cette dernière l’a dédaigneusement ignorée.

