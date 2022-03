La chanteuse Sahar Seddiki hospitalisée (PHOTO)

La chanteuse marocaine Sahar Seddiki a eu un malaise, lundi, ce qui a nécessité son hospitalisation.

Sur son compte Instagram, l’artiste a publié une photo d’elle sur son lit d’hôpital, et a tenu à rassurer ses fans. « Petite crise de santé due au surmenage… Je vais me reposer aujourd’hui. J’espère que cette petite crise me passera », a-t-elle écrit.

Notons que la chanteuse et actrice apparaîtra, Ramadan prochain, dans la production télévisée « Jrit w Jarit », en compagnie de Rachid El Ouali, Tarik Bakhari et d’autres.

S.L.