La chanteuse Manal Benchlikha hospitalisée (PHOTO)

La chanteuse marocaine Manal Benchlikha, plus connue par son prénom « Manal », a été hospitalisée aux urgences, ce mercredi soir, afin que les soins médicaux soient prodigués à son état de santé.

L’artiste souffre d’une gastrite correspondant à une inflammation de la muqueuse de l’estomac qui, selon elle, est due a à sa consommation de pastèque. C’est ce qu’elle a expliqué dans une story sur son compte officiel du réseau social Instagram.

La chanteuse n’a pas manqué non plus de publier les photos des médicaments qui lui ont été prescrits par le médecin de garde aux urgences. Ceci, accompagné du commentaire suivant: « J’ai passé hier la plus pénible nuit de toute ma vie après avoir eu cette gastrite due à ma consommation de pastèque. Je me suis alors retrouvée aux urgences à 3 heures du matin. Dieu merci, mon état de santé s’est beaucoup amélioré, mais je me sens encore faible. Faites attention à la consommation de pastèque! ».

Cette story de Manal a vite fait d’avoir de larges échos sur de nombreuses pages d’Instagram et a également suscité une nouvelle polémique concernant les rumeurs persistantes sur la conformité aux normes sanitaire de la pastèque marocaine. Et ce, malgré les fake news que dénonce l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) qui s’est voulu rassurant à ce sujet.

A noter que la gastrite de la muqueuse gastrique peut être due à plusieurs facteurs, dont des infections, mais aussi un stress pouvant entraîner une grave maladie, des lésions, ainsi que certains traitements médicamenteux et des troubles du système immunitaire.

Cependant, dans les meilleurs des cas, en général, les symptômes de la gastrite disparaissent dans moins de deux semaines.

A.L.

