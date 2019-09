La chanteuse Manal Benchlikha atteinte d’une maladie de peau (PHOTO)

Après le lancement de son hit «Nta», qui a d’ailleurs connu un grand succès, la chanteuse marocaine Manal Benchlikha a disparu des réseaux sociaux. Si certains se sont inquiétés à son sujet, d’autres ont estimé que la jeune femme a besoin de se reposer.

Manal Benchlikha a finalement donné signe de vie. Sur une story Instagram, la chanteuse a expliqué les raisons de son absence. «Bonjour les amis. Je suis désolée d’avoir disparu. J’ai eu une crise d’urticaire atroce ces deux derniers jours et je ne peux plus arrêter de me gratter. C’est horrible. J’ai une sorte de patch géant partout sur le corps. Et dans une partie du visage aussi. Je reviendrai bientôt et pour me rattraper, je vais faire un live pour répondre à vos questions», a écrit Manal.

L’urticaire est une maladie de la peau qui se manifeste par une éruption cutanée soudaine de plaques. Selon le site Santé Sur le Net, ces papules, localisées ou généralisées, sont rouges ou rosées, arrondies, en relief et bien délimitées et peuvent provoquer d’intenses démangeaisons.

