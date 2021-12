La chanteuse Hayat El Idrissi endeuillée

Hayat El Idrissi a annoncé lundi le décès de son frère. Sur sa page Facebook, la chanteuse marocaine a posté une photo du défunt et écrit : «La mort m’a arraché mon frère ce lundi. Seul Dieu est éternel. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons».

Suite à cette triste annonce, de nombreux artistes et fans se sont empressés de présenter leurs condoléances à Hayat Al Idrisse, priant pour la mémoire du défunt et souhaitant courage et patience pour ses proches.

H.M.