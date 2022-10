Le chanteur libanais Rami Ayach en visite à Tétouan (PHOTOS)

Rami Ayach adore le Maroc et ne l’a jamais caché. Cette fois-ci, le chanteur libanais s’est offert une escapade à Tétouan, où il a animé un mariage, et a profité de l’occasion pour découvrir la ville et faire la promotion du tourisme local.

Plusieurs photos et vidéos de Rami Ayach, en train de se balader dans les ruelles de Tétouan, ont fait le tour de la Toile, au grand bonheur des internautes qui ont apprécié l’initiative de l’artiste.

Le chanteur a également posté des story sur son compte Instagram, où il semble impressionnée par l’architecture de la ville et la bonté de ses habitants.

H.M.