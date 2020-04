La chaleur élimine-t-elle le Covid-19? Un médecin marocain répond

Les études scientifiques affirment que la température élevée pendant la saison estivale pourrait diminuer la transmission du virus, a expliqué Haddane qui s’intéresse également à la virologie, bactériologie et maladies contagieuses, précisant que les mesures préventives prises par les autorités, en l’occurrence le fait de ne pas quitter son domicile, de poter des masques médicaux et de respecter l’ensemble des règles d’hygiène, demeurent les seuls moyens efficaces pour endiguer définitivement le nouveau Coronavirus. Ceci signifie que la météo de l’été, bien qu’elle allège le taux de contagion, elle n’éliminera pas définitivement le virus, a insisté ce médecin.

Le virus, qui est principalement affecté par des températures dépassant 30°C et des taux d’humidité supérieurs à 9g/m3, est plus actif dans des conditions météorologiques marquées par le froid et la sécheresse, a-t-il poursuivi. Un taux d’humidité élevé empêche les projections respiratoires de vivre longtemps dans l’air et de se transmettre entre les individus, a-t-il fait savoir, ajoutant que les rayons de soleil ultra-violets pourraient également arrêter l’activité du virus.

Le nouveau coronavirus n’échappera pas à la règle générale, tout comme les virus de la grippe et des rhumes, qui se voient chaque année baisser pendant la saison estivale, a conclu le médecin généraliste.

M.S. (avec MAP)