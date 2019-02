La “Ceinture Bleue” au coeur du débat à Agadir

Le Maroc organise le 19 février à Agadir une conférence de haut niveau sur l’initiative de la Ceinture Bleue (Blue Belt Initiaitive), une plateforme pour l’action en faveur de la durabilité de la pêche et de l’aquaculture en Afrique.

Des représentants de 22 pays dont 17 ministres prennent part à cette rencontre de haut niveau. Elle connaîtra la présence, entre autres, des ministres de tutelle norvégien, espagnol, ivoirien et russe.

L’Initiative de la Ceinture Bleue, qui a été lancée par le Royaume en marge de la Cop22 à Marrakech, vise à fédérer les pays autour d’une cause commune et urgente, obtenir un soutien politique fort et renforcer la place du secteur halieutique dans l’économie bleue.

Cet événement de haut niveau a pour objectif de donner un élan à l’initiative de la Ceinture Bleue qui entend contribuer à transformer la pêche et l’aquaculture en un secteur durable répondant aux objectifs de conservation des océans ainsi que de contribuer aux efforts de la sécurité alimentaire tout en diversifiant le développement économique de l’Afrique.

