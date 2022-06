La Bourse de Casablanca clôture en repli ce lundi

La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire négatif, ce lundi, son principal indice, le Masi, lâchant 0,59% à 12.490,67 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 0,76% à 1.009,34 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a reculé de 0,23% à 941,47 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a cédé 0,83% à 11.633,74 pts et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a perdu 0,62% à 10.554,29 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des « Loisirs et hôtels » a accusé la plus forte baisse (-4,84%), suivi de l’indice des « Matériels, logiciels et services informatiques » (-3,6%) et de l’indice de la participation et promotion immobilières (-2,73%).

A la hausse, l’indice des « Assurances » a réalisé la meilleure performance sectorielle (+2,45%), profitant de la bonne orientation de ses deux valeurs Wafa Assurance (+4,42%) et Saham Assurance (+0,71%).

Les secteurs de la « Chimie » (+2,12%) et de « La société de financement et autres activités financières » (+1,41%) ont fait partie également des gagnants de cette séance.

Le volume global des échanges s’est élevé à 50,65 millions de dirhams (MDH), réalisé principalement sur le marché Central (Actions).

Par valeurs, Taqa Morocco a occupé la première place des instruments les plus actifs avec un flux transactionnel de 10,6 MDH, suivi d’Atlantasanad (6,68 MDH) et Lafargeholcim Maroc (5,4 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé, de son côté, les 653,77 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, Sonasid (-5,27% à 791 DH), Hps (-5,2% à 5.830 DH), Risma (-4,84% à 114,1 DH) et Douja Prom Addoha (-4% à 8,15 DH) et Afriquia Gaz (-4% à 4.800 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

En revanche, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Colorado (+6% à 51,27 DH), Bmci (+4,49% à 489 DH), Wafa Assurance (+4,42% à 4.250 DH), Eqdom (+3,94% à 1.213 DH) et Snep (+2,26% à 859 DH).

AK