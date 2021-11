La belle initiative de Rachid El Ouali à l’approche de l’hiver (PHOTO)

L’acteur Rachid El Ouali a lancé un appel aux âmes charitables à l’approche du lancement d’une caravane humanitaire vers la région de Sefrou, afin de venir en aide aux enfants nécessiteux dans les zones montagneuses.

Sur son compte Instagram, l’acteur a partagé l’affiche officielle de cette caravane, appelant ses followers à faire des dons. « Appel aux bienfaiteurs, artistes et journalistes… Ceci est un convoi humanitaire qui sera mené par le Comité des Étudiants en Pharmacie de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat (CEP) sous le slogan Elpis , un concept inspiré de la mythologie grecque, où il désignait la personnification de l’espoir. Les étudiants organisateurs ont choisi de mettre en affiche la photo d’une fille au sourire éclatant malgré son état précaire, pour exprimer l’espoir d’un Maroc solidaire », a-t-il écrit.

Et d’ajouter : « Le convoi sera programmé pour plus tard (en hiver), afin de venir en aide aux nécessiteux du douar Oulad Amkoudou dans la région de Sefrou. Des étudiants, médecins et pharmaciens y participeront. J’invite ainsi tous les bienfaiteurs de contacter les numéros sur l’affiche afin de faire don de vêtements chauds, de jouets pour les enfants, de fournitures scolaires ou d’argent. De leur côté, les étudiants collecteront des médicaments qui leur seront donnés par des pharmaciens. Les médecins qui les accompagneront seront chargés de faire des tests médicaux pour les bénéficiaires du convoi ».

« Les organisateurs appellent également les journalistes et les artistes marocains à partager l’affiche et l’information sur leurs réseaux sociaux, afin que cela atteigne le plus grand nombre de personnes. les artistes et autres figures médiatiques qui souhaitent les accompagner dans ce convoi pour dessiner le sourire sur les visages des nécessiteux d’Oulad Amekdou sont également les bienvenus.. avec un grand merci », a-t-il conclu.

S.L.